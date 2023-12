Spiceworks는 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있는 정보기술(IT) 산업 전문 네트워크입니다. 이 회사는 IT 관리 소프트웨어를 구축하기 위해 Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar 및 Francis Sullivan이 2006년 1월에 설립했습니다. Spiceworks는 사용자가 협업하고 서로 조언을 구할 수 있으며 구매를 위해 시장에 참여할 수도 있는 온라인 커뮤니티입니다. IT 관련 서비스 및 제품. 이 네트워크는 600만 명 이상의 IT 전문가와 3,000개 이상의 기술 공급업체가 사용하는 것으로 추산됩니다. 이 회사의 무료 독점 소프트웨어는 Ruby on Rails로 작성되었으며 Microsoft Windows에서만 실행됩니다. 이 소프트웨어는 IP 주소 지정이 가능한 장치를 검색하고 헬프 데스크 기능과 통합 지식 기반을 포함합니다.

웹사이트: spiceworks.com

