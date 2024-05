SkyKick은 IT 서비스 제공업체가 보다 성공적인 클라우드 비즈니스를 구축하는 데 도움이 되는 클라우드 관리 플랫폼입니다. 당사의 SaaS 제품 및 플랫폼은 클라우드에서 IT 워크플로우를 쉽고 효율적으로 자동화할 수 있도록 설계되었습니다. Cloud Manager – 클라우드 헬프 데스크를 자동화, 관리 및 보호합니다. Microsoft 365 및 SaaS 클라우드 애플리케이션 전체에서 고객을 안전하고 효율적으로 관리하기 위한 단일 창입니다. 헬프 데스크 자동화는 MSP가 클라우드 관리를 간소화하여 보다 빠르고 쉽고 일관된 서비스 제공을 돕습니다. Microsoft Teams와 같은 수익 창출 서비스 자동화와 보안 평가 및 해결에 앞장서세요. 또한 강력한 보안 계층, 역할 기반 제어 및 보고를 통해 복잡한 워크플로를 직관적인 애플리케이션에서 일반 사용자가 사용할 수 있는 자동화로 쉽게 변환할 수 있습니다. 클라우드 백업 – Microsoft 365를 보호하고 반복적인 수익 증대 시장을 선도하는 Office 365 백업 솔루션을 사용하여 고객 데이터를 보호하고, 사이버 공격 영향을 완화하고, 보존을 개선하고, 반복 수익을 늘리세요. Exchange Online, 비즈니스용 SharePoint, 비즈니스용 OneDrive, Microsoft Teams 및 Office 365 그룹을 포함한 Microsoft 365 테넌트의 전체 범위를 포함합니다. 무제한 저장 및 보존, 빠른 검색 및 원클릭 복원, 손쉬운 설정 및 관리, 유연한 구매 및 배포 옵션을 갖춘 SkyKick Cloud Backup은 비즈니스 가속화를 위한 엔진입니다. 마이그레이션 제품군 – 더욱 예측 가능하고 스트레스 없는 Microsoft 365 마이그레이션 고객을 만족시키고 위험을 줄이며 시간을 절약하는 간소화된 마이그레이션을 위한 자동화를 통해 클라우드 비즈니스를 확장하세요. IT 파트너는 파트너 수익성, 위험 감소, 사용 용이성 및 전반적인 데이터 품질을 포함하여 가장 중요하다고 간주되는 범주에서 Office 365 마이그레이션 공급업체 중 SkyKick을 1위로 평가했습니다.

웹사이트: skykick.com

