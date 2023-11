rakumo works seamlessly with Google Workspace in groupware and Salesforce in CRM. It covers functions and business areas that cannot be covered by standard functions alone, and can be used and conveniently used by everyone. You can purchase the necessary services from 1 business problems according to your company. rakumo는 그룹웨어 "Google Workspace (이전 G Suite)"및 CRM의 "Salesforce"와 원활하게 작동합니다. 표준 기능만으로는 받을 수 없는 기능・업무 영역을 커버해, 누구나 사용하기 쉽고 편리하게 활용할 수 있습니다. 필요한 서비스를 1ID로부터 구입할 수 있어 자사에 맞추어 유연하게 업무 과제를 해결합니다.

웹사이트: rakumo.com

