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Linux Academy

Linux Academy

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웹 앱 사용

웹사이트: linuxacademy.com

Mac, Windows, Linux용 WebCatalog에서 Linux Academy의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.

다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.

브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

Azure, GCP, AWS 클라우드 인증 및 교육 과정의 리더입니다. 실습 경험. 비즈니스 및 개인 요금제, 무료 요금제가 제공됩니다. 오늘부터 학습을 시작하세요.

웹사이트: linuxacademy.com

면책 조항: WebCatalog는 Linux Academy에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.

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