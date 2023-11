Lidl Srbija

WE ARE LIDL은 역동적인 성장 추세를 보이는 유럽 최고의 소매 체인입니다. 32개 유럽 국가와 미국에서 Lidl의 네트워크에는 11,550개의 현대적인 할인 매장이 포함되어 있으며 341,000명의 직원을 고용하고 있습니다. Lidl 세르비아 Lidl Stiftung & Co. KG는 유럽과 미국 전역에 걸쳐 11,000개 이상의 매장을 운영하는 독일의 국제 할인 소매업체 체인입니다.

웹사이트: lidl.rs

면책 조항: WebCatalog는 Lidl Srbija에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.