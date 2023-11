홍콩 - 독립 버스 예측 홍콩 버스 ETA 광고 없는 버스 예측 스테이션은 KMB, New World First Bus, Citybus 및 New Lantau Bus의 도착 예측을 통합하며, 인터페이스는 명확하고 직접적이며 사용자가 필요한 정보를 빠르게 얻을 수 있도록 노력하고 있습니다. KMB, NWFB 및 LNB의 도착 시간을 알려주는 광고 없는 홍콩 버스 ETA 사이트입니다. 깔끔한 UI를 통해 필요한 것을 빠르게 얻을 수 있습니다.

웹사이트: hkbus.app

