The Guardian은 영국의 일간지입니다. 1821년 The Manchester Guardian으로 창간되었으며 1959년에 이름이 변경되었습니다. 자매 신문인 The Observer 및 The Guardian Weekly와 함께 The Guardian은 Scott Trust가 소유한 Guardian Media Group의 일부입니다. 이 신탁은 "The Guardian의 재정적, 편집적 독립성을 영구적으로 확보하고 상업적 또는 정치적 간섭으로부터 자유로운 The Guardian의 언론 자유와 자유주의적 가치를 보호하기 위해" 1936년에 설립되었습니다. 이 신탁은 2008년 유한회사로 전환되었으며, 창립자가 Scott Trust의 구조에 구축한 것과 동일한 보호를 The Guardian에 대해 유지하기 위해 작성된 헌법과 함께 이루어졌습니다. 이익은 소유주나 주주에게 분배되지 않고 저널리즘에 재투자됩니다. 편집장 Katharine Viner는 2015년 Alan Rusbridger의 뒤를 이어 편집장이 되었습니다. 2018년부터 신문의 주요 신문 섹션이 타블로이드 형식으로 출판되었습니다. 2020년 2월 현재 인쇄판의 일일 발행 부수는 126,879부입니다. 이 신문은 온라인판인 TheGuardian.com과 두 개의 국제 웹사이트인 Guardian Australia(2013년 설립)와 Guardian US(2011년 설립)를 보유하고 있습니다. 이 신문의 독자층은 일반적으로 영국 정치 의견의 주류 좌파에 속하며, 사회 자유주의 및 좌파 사설을 위한 플랫폼으로서의 명성으로 인해 "가디언 독자" 및 "가디언니스타"라는 별명이 종종 사용되었습니다. 좌파 성향 또는 "정치적으로 올바른" 성향을 갖고 있습니다. 수동 조판 시대에 빈번한 인쇄상의 오류로 인해 Private Eye 잡지는 1960년대에 이 논문을 "Grauniad"라고 불렀습니다. 이 별명은 여전히 ​​편집자들이 자기 조롱을 위해 가끔 사용하는 별명입니다. 2018년 9월 Ipsos MORI 조사에서 온라인에서 특정 제목에 대한 대중의 신뢰를 조사한 The Guardian에서는 디지털 콘텐츠 뉴스 부문에서 가장 높은 점수를 얻었으며, 독자 중 84%가 "[그들이] 보는 내용을 신뢰한다"는 데 동의했습니다. PAMCo(Publishers Audience Measurement Company)의 2018년 12월 여론 조사 보고서에 따르면 이 신문의 인쇄판은 2017년 10월부터 2018년 9월까지 영국에서 가장 신뢰받는 것으로 나타났습니다. 또한 가장 신뢰받는 것으로 보고되었습니다. - 디지털 판을 포함한 영국의 "고급 뉴스 브랜드"를 읽어보세요. 다른 "품질" 브랜드로는 The Times, The Daily Telegraph, The Independent 및 i가 있습니다. The Guardian의 인쇄 발행 부수는 감소하고 있지만 보고서에 따르면 온라인으로 보도된 내용을 포함하여 The Guardian의 뉴스는 매달 2,300만 명 이상의 영국 성인에게 전달됩니다. 이 신문에서 얻은 주목할만한 "특종" 중 가장 중요한 것은 2011 News International 전화였습니다. -해킹 스캔들—그리고 특히 살해된 영국의 10대 밀리 다울러(Milly Dowler)의 휴대폰 해킹. 이 조사로 인해 영국에서 가장 많이 팔리는 일요일 신문이자 역사상 가장 많이 발행되는 신문 중 하나인 News of the World가 폐쇄되었습니다. 2013년 6월, The Guardian은 오바마 행정부의 Verizon 전화 기록 비밀 수집 소식을 전했고, 내부 고발자이자 전 NSA 계약자였던 Edward Snowden이 이에 대한 지식을 신문에 유출한 후 감시 프로그램 PRISM의 존재를 폭로했습니다. 2016년 가디언(The Guardian)은 파나마 페이퍼스(Panama Papers)에 대한 조사를 주도해 당시 데이비드 캐머런(David Cameron) 총리의 해외 은행 계좌 연결을 폭로했습니다. 이 신문은 연례 British Press Awards에서 4번이나 "올해의 신문"으로 선정되었습니다. 가장 최근인 2014년에는 정부 감시에 대한 보도로 선정되었습니다.

웹사이트: theguardian.com

