ESPN(원래 Entertainment and Sports Program Network의 약자)은 ESPN Inc.가 소유하고 Walt Disney Company(80%)와 Hearst Communications(20%)가 공동 소유한 미국의 다국적 기본 케이블 스포츠 채널입니다. 이 회사는 Bill Rasmussen이 그의 아들 Scott Rasmussen 및 Ed Egan과 함께 1979년에 설립했습니다. ESPN은 주로 코네티컷 주 브리스톨에 위치한 스튜디오 시설에서 방송합니다. 이 네트워크는 또한 마이애미, 뉴욕시, 시애틀, 샬럿, 로스앤젤레스에도 사무실을 운영하고 있습니다. James Pitaro는 현재 2017년 12월 18일 John Skipper가 사임한 후 2018년 3월 5일부터 ESPN의 회장직을 맡고 있습니다. ESPN은 가장 성공적인 스포츠 네트워크 중 하나이지만 ESPN에 대한 많은 비판이 있었습니다. . 여기에는 편향된 보도, 이해 상충, 개별 방송사 및 분석가와의 논쟁에 대한 비난이 포함됩니다. 2018년 9월 기준으로 ESPN은 미국 내 약 8,600만 가구(유료 TV를 보유한 가구의 93.2%)에게 제공됩니다. 미국 내 주력 채널 및 7개 관련 채널 외에도 ESPN은 200개 이상의 TV 가구를 방송합니다. 국가. 호주, 브라질, 라틴 아메리카 및 영국에서 지역 채널을 운영하고 있습니다. 캐나다에서는 The Sports Network(TSN)과 5개 자매 네트워크의 지분 20%를 소유하고 있습니다. 2011년 ESPN의 역사와 성장은 That Guys Have All the Fun에 기록되었습니다. James Andrew Miller와 Tom Shales가 집필하고 Little, Brown and Company에서 출판한 논픽션 책입니다.

웹사이트: espn.com

면책 조항: WebCatalog는 ESPN에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.