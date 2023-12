AMC는 TV에서 가장 인기 있고 호평을 받는 프로그램의 본고장입니다. TV 제공업체에 로그인하여 좋아하는 AMC Original Series의 최신 전체 에피소드와 추가 비디오를 최신 상태로 유지하세요. iPhone 또는 iPad를 사용하여 Airplay를 사용하거나 TV로 직접 전송하세요. 오리지널 AMC 프로그램에는 케이블 역사상 가장 높은 평가를 받은 시리즈인 The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror 등이 포함됩니다. 케이블 제공업체에는 AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity 및 Verizon FiOS 등이 포함됩니다. AMC 프리미어 가입자는 AMC 쇼의 현재 시즌을 광고 없이, 주문형으로 즐길 수 있으며 TV 생방송과 동시에 앱에서 시청할 수 있습니다. AMC Premiere 구독자는 또한 방송되기 전에 일부 프로그램에 대한 조기 액세스 또는 전체 시즌 액세스 권한과 독점 확장 에피소드, 보너스 장면, 미리 보기, 무삭제 영화 등과 같은 특별 콘텐츠를 받을 수 있습니다. AMC Premiere 구독자는 시즌 내 전체 에피소드를 다운로드하여 iPhone 또는 iPad에서 오프라인으로 볼 수도 있습니다.

웹사이트: amc.com

