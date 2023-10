now.gg モバイル クラウドを使用して、Super Sus -Who Is The Impostor をオンラインで無料でプレイしましょう。 Super Sus は、PIProductions による徹夜必至の社会的推理アクション ゲームです。犯人を見つけ出すには、社会的推理と欺瞞の才能を駆使し、仲間の乗組員に信じるよう説得してください。 最大 9 人の他の本物の人々とオンラインでプレイしながら、詐欺師の謎を解読してください。詐欺師の解明にさらに近づくには、調査任務を実行します。ただし、注意してください。詐欺師もグループの中にいて、乗組員を「殺す」ためなら手段を選ばないのです。

