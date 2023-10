You Only Livez Twice 別名 YOLT は、ゾンビの大群に対して人間として生き残る必要があるゲームです。このゲームには、森、都市、農場、古い海軍の船など、さまざまな環境の 7 つのレベルがあります。レベルごとの難易度はチュートリアルからほぼ不可能まであります。ちなみに、それが問題になる必要はありません。ゾンビに食べられたら、彼らの側に加わって人間を捕まえることができるからです。人間として A ステータス、またはゾンビとして B ステータスでレベルを完了できます。WASD - moveMouse - lookClick -shootYou Only Livez Twice は Ben McMahan によって作成されました。彼は、有名な Google Doodles の元主任作成者でした。

