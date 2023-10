Top Chef Hero 2 は、From the Bench によって作成された 2D アイドル レストラン ゲームです。自分の料理店を経営し、世界中のおいしい料理やデザートを作りましょう!優秀なシェフを雇って、パイ、ピザ、ハンバーガー、ベジタリアン料理、デザートの製造を手伝ってください。幸せな従業員の管理を楽しんで、町で一番のレストランになりましょう!従業員をアクティブにするかターボ ブーストを有効にする - 左クリックTop Chef Hero 2 は From the Bench によって作成されています。これは彼らにとって Poki での最初のゲームです!

ウェブサイト:poki.com

