🎅 The Impossible Quizmas は、Splapp-me-do が作成したクリスマスをテーマにしたオンラインのトリビア ゲームです。この陽気なホリデー ゲームには、難しい質問がたくさん含まれています。場合によっては、最も面白い答えを選択する必要があります。他のラウンドでは、隠されたグッズを見つけなければなりません。クリスマス ミュージックを聴きながら、棚をプレゼントでいっぱいにしましょう。このオリジナル ゲームは、どのデバイスでも Flash なしで動作します。4 つの選択肢の中から正しい答えをクリックしてください。ゲームの特定の質問をスキップするには、「スキップ」を使用します。時間切れになる前に質問に答えなければゲームオーバーになるタイマー付きの爆弾に注意してください。インポッシブルクイズは Splapp-me-do によって作成されました。オリジナルの The Impossible Quiz と最新の The Impossible Quiz 2 もチェックしてください。

ウェブサイト:poki.com

