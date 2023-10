棒人間クライム! No Pressure Studios によって開発されたスティックマン プラットフォーマー ゲームです。このゲームには、『Getting Over It with Bennett Foddy』と同様の仕組みがあります。あなたは、ツルハシを手に持った箱に入った棒人間を担当しており、あなたの目的は、強い腕と強力なツルハシのバランス力を使って、すべてのレベルのゴールラインにある旗に到達することです。勝利への道は致命的なスパイクで舗装されているため、すべてのチェックポイントを利用して進歩を続けてください。物理法則をうまく活用すれば、すぐにこのゲームをマスターできるでしょう。 Stickman Climb で楽しみの頂点に達しましょう!斧を使ってステージを移動しましょう。移動 - 左/右矢印キー棒人間よじ登れ!ノープレッシャースタジオによって作成されました。 Poki の伝説的なゲーム Bossy Toss とかわいい Shape Rush をプレイしてください!

免責事項:WebCatalogはStickman Climb!によって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。