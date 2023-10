カメレオンのグレッグはお腹が空いています。ポップコーンだけで満足できます。 Pull My Tongue の 5 つの世界で 85 以上の美味しくて骨の折れるパズルを解いて、グレッグが好きな食べ物でお腹を満たすのを手伝ってください。グレッグの舌をポップコーンに向けて引っ張りますが、彼の行く手を阻むザッパー、スパイク、その他の危険物を避けるように注意してください。パズルの知識をテストするのに十分でない場合は、Pull My Tongue の各レベルで収集できる 3 つのスターもあります。そのため、自分の洞察力を誇示し、グレッグがおいしいおやつをつかむのを手伝うこともできます。作成者について: Pull My Tongue は、によって作成されました。スウェーデンを拠点とする個人開発者の David Marquardt 氏。 David の他のゲームには、エンドレス パズル ランナー Glitch Dash などがあります。

ウェブサイト:poki.com

