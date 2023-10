Papa Louie: When Pizzas Attack は、悪名高きオニオン リングからパパ ルイの顧客を救う冒険を繰り広げるプラットフォーム ゲームです。あなたの顧客はねばねばしたピザモンスターに変わってしまったので、彼らを救うにはあなたとあなたのキッチン設備が必要です。頼りになるパドルとペッパーボムを手に取り、ピザモンスターがいる 12 のステージの 1 つをクリアしましょう!ビッグポーリーに立ち寄り、コインと引き換えにペッパーボムを買いだめしましょう。ピザ パニックを感じていますか?Papa Louie: When Pizzas Attack は、アメリカのゲーム開発チームである Flipline Studios によって 2006 年に開発されました。その後、AwayFL によって HTML5 に移植されました。 Poki で他の伝説的なゲームをチェックしてください: Papa's Burgeria、Papa's Freezeria、Papa's Pizzeria、Papa's Tacom Mia には 4 つのメインワールドがあり、それぞれ 3 つのステージで構成されています。ゲームには合計 12 のステージがあります: マルチグレイン フィールド、パスタ ジャングル、トマト ソース シティ、マイン フィールド。クルシダ ペッパー軍曹 (サージ) は主な敵対者であり、ゲーム内のすべての敵のマスターでもあります。 Poki では、Papa Louie: When Pizzas Attack を無料でプレイできます。Papa Louie: When Pizzas Attack は、今のところお使いのコンピュータでのみプレイ可能です。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはPapa Louie: When Pizzas Attackによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。