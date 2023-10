Off the Rails は Nitrome によって作成されたプラットフォーム ゲームです。 2 人のキャラクターが押す小さなトロッコを操作します。メカニックを押してカートをパワーアップしましょう!あなたは各レベルの最後まで到達できるでしょうか? コントロールはゲーム内で説明されます。このゲームは Nitrome によって Flash ゲームとして作成され、後に AwayFL for Poki によって HTML5 でエミュレートされました。 Poki で Nitrome の他のフラッシュ ゲームをプレイ: Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、ケイブカオス、ミューティニー、スカイワイヤー、ツインショット、テスト対象グリーン、テスト対象ブルー

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはOff The Railsによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。