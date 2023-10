Lines to Fill は、線を引いて指定されたパズルの形を完成させる思考ゲームです。指またはマウスの左ボタンを使用してカラフルなブロックの 1 つをドラッグし、空白の部分が残らないようにします。ゲームには時間制限がなく、負ける方法もないため、コンピューターまたはモバイル デバイスで数百ものユニークなレベルを備えたこのストレスのない体験を楽しむことができます。時間をブロックしてすべてのレベルを完了できますか? 図形を塗りつぶす - 指またはマウスの左ボタンを使用して、カラフルなブロックの 1 つをドラッグします。Lines to Fill は KEK Games によって作成されました。 Poki には他のパズル ゲームもあります: Rhomb、Unpuzzle、UnpuzzleR、UnpuzzleXLines to Fill は、デスクトップと携帯電話の両方で Poki で無料でプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

