Lands of Blight はアクション アドベンチャー ゲームです。数秒ごとに自動的に攻撃するキャラクターを操作し、モンスターの絶え間ない波から生き残る必要があります。エリアを歩き回って、できるだけ多くのモンスターを攻撃しながら、彼らの手から逃れましょう。他のローグ ライト ゲームやロールプレイング ゲームと同様に、無数の敵をなぎ倒しながら経験を積み、レベルアップしていきます。そしてレベルアップするたびに、ゲームのプレイ方法を変えるランダムなパワーがアンロックされます。影響を受けるため、どのパワーアップを受け取るかを選択してください。ヒーローの成長を戦略化し、一晩中あなたを助けてくれる最良の力だけを選択するようにしてください。治癒、攻撃力の増加、攻撃範囲の拡大、さらには火の玉や落雷などのエキサイティングな呪文などのパワーもあります。必ず宝箱を叩いて驚くべき賞品を獲得してください! Lands of Blight で夜明けまで生き残ることができますか?移動 - WASD または矢印キーESC - 一時停止または一時停止解除スペース バー - 選択を受け入れLands of Blight は 7Spot Games によって作成されました。Poki で Lands of Blight を無料でプレイできます。Lands of Blight は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

