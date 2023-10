House of Hazards は、NewEichGames によって作成された面白いスキル ゲームです。 House of Hazards では、アパート内でさまざまなタスクを完了するために競い合います。そこでは、敵があなたの足元をリアルタイムで監視し、あなたを倒すための罠を設置します。落ちてくるランプや揺れるキャビネットなどの障害物を避けて、すべての目標を達成し、ラウンドに勝ちましょう。同様に、適切なタイミングで自分のトラップをアクティブにして、対戦相手がタスクを完了するのを防ぎます。次のラウンドのルールを学ぶために、各ラウンドの終わりにある運命の輪に注目してください。危険なほど楽しい時間を過ごす準備はできていますか? House of Hazards は非常に中毒性があるため、警告が必要です。プレイヤー 1 プレイヤー 2House of Hazards は、米国に拠点を置くゲーム開発会社 NewEichGames によって作成されました。 Poki では、Getaway Shootout、Rooftop Snipers、Rooftop Snipers 2、Tube Jumpers、Ping Pong Chaos のゲームをプレイすることもできます。

ウェブサイト:poki.com

