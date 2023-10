Final Ninja Zero は、Nitrome によって作成されたアクション プラットフォーマー ゲームです。 Poki でプレイできる Final-Ninja の前編です。このゲームでは、最初の Final Ninja ゲームと同じヒーローであるタケシの役割を引き受けます。それはファイナルニンジャの出来事の40年前に起こります。忍者のスキルを習得しながら、タケシの過去について詳しく学びましょう。 Final Ninja Zero には 24 のレベルがあります。走ったり、ジャンプしたり、忍び込んだり、手裏剣やフックなどを使ってすべてのレベルをクリアしましょう! Final Ninja Zero で究極のヒーローになる準備はできていますか?移動 - A/D または左/右矢印キーステルス - S または下矢印キージャンプ - W または上矢印キーフックの使用 - (押し続ける) マウスの左ボタンまたは指Final Ninja Zero はNitrome によって Flash ゲームとして作成され、後に AwayFL によって HTML5 でエミュレートされました。 Poki で Nitrome の他のフラッシュ ゲームをプレイ: Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、ケイブカオス、ミューティニー、スカイワイヤー、ツインショット、テスト対象グリーン、テスト対象ブルー

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはFinal Ninja Zeroによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。