Bring me Cakes は、赤ずきんちゃんのおとぎ話からインスピレーションを得たパズル ゲームです。ここでのみ、おばあちゃんに持っていくケーキを集めなければなりません。直線でしか移動できないため、レベルの最後まで到達する方法を考え出す必要があります。途中には障害物や危険なオオカミが現れるので、避けてください。パズルを解いてレベルをクリアし、ケーキでおばあちゃんを喜ばせましょう!ダイナマイト、おばあちゃんのヒント、最後の動きを逆転させるなどの特別なアイテムを使用して、途中で助けてください。このゲームには、森、鉱山、氷の地の 3 つの章に分かれた 130 以上のレベルが含まれています。Bring Me Cakes を作成したのは誰ですか?Bring Me Cakes は PotatoJam によって作成されました。 Poki で他のパズル ゲームをプレイ: Monster Duo、Numbers、Onet Master、Onet Paradise、Solitaire Klondike 2.0

ウェブサイト:poki.com

