Breaking the Bank は、人気のある Henry Stickmin ゲーム シリーズの最初の作品です。ヘンリー・スティックミンが砂漠の真ん中にある銀行に侵入するのを手伝ってください。危険な決断のうちの 1 つを選択し、残りのストーリーが展開するのを見てください。トンネルを掘ったり、爆発物を使用したり、レーザーで穴あけしたり、鉄球で破壊したり、テレポーターを使用したり、変装したりすることもできます。すべてのエンディングを取得するには、必ず Breaking the Bank を複数回プレイしてください。 Poki ですべてのヘンリー スティックマン ゲームを見つけて、オンラインで今すぐ無料でプレイできます。マウスの左ボタンを使用してオブジェクトを操作します。Breaking the Bank は Puffballs United によって作成されました。 Poki で他の伝説的なヘンリー スティックミン ゲームをプレイ: 刑務所からの脱出、ダイヤモンドの盗み、飛行船への潜入、複合施設からの逃走

