4th and Goal 2022 は、プロのクォーターバックとしてチームを勝利に導くアメリカン フットボール ゲームです。人気のシリーズの最新作では、プレイブックにまったく新しいチーム、戦略、チーム設定が含まれています。フットボール チームのクォーターバックとして、タッチダウンを決めてコンバートするためにコールを行う必要があります。プレイブックからプレイを賢く選択して、他のプレイヤーのブロックを解除してトライを決め、チームの努力でトライを決めましょう!大ヒットを決め、タッチダウンを決め、現役および元高校、大学、プロのフットボール選手が作成したプレーを選択してください!プレイブックからさまざまな動きを選択して素晴らしいパッシング プレイをセットアップするか、自分で数メートルを奪い、別のプレイをセットアップしてみてください。 1 つのチャンピオンシップ ゲームで競い合い、プレーオフ トーナメントで戦い、第 4 回およびゴール 2022 の次のスーパー ボウルに備えましょう。フットボール チームのクォーターバックとなって、タッチダウンを決めてコンバートするコールを決めましょう。プレイブックからさまざまな動きを選択して素晴らしいパッシング プレイをセットアップするか、自分で数メートルを奪い取って別のプレイをセットアップしてみてください。移動 - 矢印キーパス/プレイ - A/S/Dブースト - Wスナップ ボール - スペースバーメニュー ナビゲーション - マウス4番目とGoal 2022 は Glowmonkey によって作成されました。 Poki で他のスポーツ ゲームをプレイする: Linebacker Alley、Linebacker Alley 2、4th-and-goal-2013、4th-and-goal-2014、4th and Goal 2018、4th and Goal 2019、4th and Goal 2020、および 4th and Goal 2021年 4 番目とゴールは、スクリメージ ラインとエンドゾーンの間の距離が 10 ヤード未満であること、つまりチームがタッチダウンまであと数ヤードであることを示すフットボールのフレーズです。チームが 4 ダウン目の場合、これはタッチダウンを目指していることを意味します。

ウェブサイト:poki.com

