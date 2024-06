お気に入りのゲーム CATAN をいつでもどこでもプレイできます。オリジナルのボード ゲーム、カード ゲーム、拡張版、そして「CATAN – Rise of the Inkas」がすべて 1 つのアプリに含まれています。 大変な窮乏の長い航海を経て、あなたの船はついに海図にない島の海岸に到着しました。しかし、他の探検家もカタンに上陸しました。島に定住するための競争が始まりました! 道路や都市を建設し、上手に貿易してカタンの領主または淑女になりましょう! カタンの世界への旅に出て、世界中のプレイヤーとエキサイティングな決闘で競い合いましょう。古典的なボード ゲームとカタン カード ゲームが、画面に本物の卓上感覚をもたらします。 お好みのデバイスで Catan Universe アカウントを使用してプレイしてください。ログインは多数のデスクトップおよびモバイル プラットフォームで使用できます。巨大な世界規模の Catan コミュニティの一員となり、サポートされているすべてのプラットフォームで世界中のプレイヤーと競い合います。 ボードゲーム: 基本的なボードゲームをマルチプレイヤーモードでプレイしましょう!友達 2 人と一緒に最大 3 人のプレイヤーで「カタンへの到着」のすべての課題に立ち向かいましょう。 完全なベースゲームのロックを解除すると、物事がさらにエキサイティングになります。拡張版「Cities & Knights」と「Seafarers」は、それぞれ最大 6 人のプレイヤーでプレイできます。シナリオ「魔法の大地」と「大運河」を収録した特別シナリオパックで、ゲームのバリエーションがさらに広がります。 ゲーム版「Rise of the Inkas」は、全盛期にあなたの居住地が滅亡する運命にあるため、あなたにとってもう 1 つのエキサイティングな挑戦です。ジャングルは人類文明の痕跡を飲み込み、敵は望んでいた場所に定住地を建設するチャンスを掴みます。 カードゲーム: 人気の 2 人用カード ゲーム「カタン – ザ デュエル」の入門ゲームをオンラインで無料でプレイするか、無料の「カタンへの到着」をマスターすると、AI と対戦するシングル プレイヤー モードが永久にロック解除されます。 ゲーム内購入として完全なカード ゲームを入手して、友人、他のファンの友人、またはさまざまな AI の対戦相手と 3 つの異なるテーマ セットをプレイし、カタンの賑やかな生活に浸ってください。 特徴: - 交易 – 建設 – 定住 – カタンの領主になろう! - 1 つのアカウントですべてのデバイスでプレイできます。 - ボードゲーム「カタン」のオリジナル版とカードゲーム「カタン – ザ・デュエル」(別名「カタンのライバル」)を忠実に再現 - 自分のアバターをデザインします。 - 他のプレイヤーとチャットしてギルドを結成します。 - シーズンに参加して、素晴らしい賞品を獲得しましょう。 - プレイして多数の実績を獲得し、報酬のロックを解除します。 - ゲーム内購入として追加の拡張機能とプレイモードを入手します。 - 包括的なチュートリアルで簡単に始められます。 無料でプレイできるコンテンツ: - 他の 2 人の人間プレイヤーとの基本ゲーム無料対戦 - 入門ゲームの無料マッチ「カタン – 人間プレイヤーとの決闘」 - 「カタンへの到着」: ゲームのすべてのエリアのチャレンジをマスターして、より多くの赤いカタンの太陽を獲得してください。 - カタンの太陽を使用してコンピュータと対戦できます。あなたの黄色い太陽は自動的に充電されます。

ウェブサイト:catanuniverse.com

