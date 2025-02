コードホスティングサービス - 最も人気のあるアプリ - スロバキア

Gcore

gcorelabs.com

メディアビジネスとエンターテインメント業界向けの強力なエッジとクラウドソリューション GCOREは、ルクセンブルクに本社を置くあらゆるビジネスのコンテンツ配信、ホスティング、セキュリティソリューションの国際クラウドおよびエッジリーダーであり、グローバルインフラストラクチャがギネスブックオブレコードに含まれています。 GCOREは、オンラインでビジネスを開発するすべての業界の顧客に幅広いサービスを提供しています。同社のサービスには、マネージドホスティング、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)、専門的な放送のための高度なメディアプラットフォーム、複雑さのストリーミング、あらゆるレベルのDDO攻撃に対する保護、クラウドコンテンツストレージなどが含まれます。 Gcore built its own global infrastructure on all continents with the best CDN performance in Europe and the CIS.