AI動画生成ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - オランダ

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me は、デジタル アバターを使用したビデオを即座に作成できるツールです。 Spirit Me はテキスト読み上げ技術を使用して、リアルなビジュアル、音声、表現を備えたビデオを生成します。 このツールはシンプルかつ手頃な価格になるように設計されており、3 分間のビデオと 2 つのストック アバターを含む無料プランと、1 つのカスタム アバターを月額 69 ドルまたは年額 499 ドルで購入できるサブスクリプション プランを提供しています。 さらに、Spirit Me は、個人のニーズに合わせてさまざまな支払いオプションとアバターを備えたプリペイド プランを提供します。このツー...