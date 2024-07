Scene One は、小説や本を書くためのオンライン ソフトウェアです。シンプルで直観的なテキストエディターを備えており、すべての執筆シーンとプロジェクトを管理します。 このソフトウェアはデスクトップ、ラップトップ、タブレット、電話などのさまざまなデバイスで動作し、ユーザーはデバイス間をシームレスに切り替えることができます。 Web ブラウザで動作するため、デバイスに追加インストールする必要はありません。 すべての言葉はクラウドに安全に保存され、どこからでもアクセスできるようになります。 Scene One は、進捗状況を追跡し、執筆目標を設定するためのワードカウンターや、ユーザーがより速く、より明確に執筆できるように支援する AI ライティング アシスタントなど、いくつかの書籍執筆ツールを提供します。 さらに、ユーザーがストーリーの登場人物、アイテム、場所の詳細なプロフィールを作成し、これらのストーリー要素に関するすべての言及を追跡できる世界構築用のカスタム Wiki 機能も提供します。 その他の重要な機能には、原稿を PDF または DocX としてコンパイルおよびエクスポートするオプション、ストーリー プランニングおよび「Save the Cat!」を使用したリビジョン管理などがあります。 「ビート シート マネージャー」と「リビジョン ボード」は、ユーザーが原稿全体または個々のシーンに関するメモやリマインダーを追跡するのに役立ちます。

ウェブサイト: sceneone.app

免責事項:WebCatalogはScene Oneによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。