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ウェブサイト：roboform.com

Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるRoboFormのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

RoboForm Everywhere は、すべてのデバイス間の同期、クラウド バックアップ、Web アクセス、プレミアム電子メールおよび電話サポート、および他のロボフォーム ユーザーとログインを安全に共有する機能を提供します。

ウェブサイト： roboform.com

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