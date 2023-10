iCloud Find My iPhone

Find My は、Apple Inc. が提供するアプリおよびサービスで、ユーザーが iOS、iPadOS、macOS、watchOS デバイスおよび AirPods の位置を追跡し、以前はアプリ Find My iPhone によって提供されていた機能を利用し、GPS 位置を他のユーザーと共有できるようにします。 Apple デバイスでは、以前はアプリ「友達を探す」によって提供されていた機能です。

ウェブサイト: icloud.com

