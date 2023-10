Google Keep は、Google が開発したメモサービスです。 2013 年 3 月 20 日にリリースされた Google Keep はウェブ上で利用でき、Android および iOS モバイル オペレーティング システム用のモバイル アプリもあります。 Keep は、テキスト、リスト、画像、音声など、メモを取るためのさまざまなツールを提供します。ユーザーは、Google Now と統合されたリマインダーを設定できます。光学式文字認識を使用して画像からテキストを抽出したり、音声録音を文字に起こしたりすることができます。このインターフェイスでは、単一列ビューまたは複数列ビューが可能です。メモを色分けしたり、ラベルを適用して整理したりできます。その後のアップデートでは、メモを固定したり、他の Keep ユーザーとリアルタイムでメモを共同作業したりする機能が追加されました。 Google Keep にはさまざまな評価が寄せられています。 2013 年の発売直後のレビューでは、速度、音声メモの品質、同期、Android ホーム画面に配置できるウィジェットが賞賛されました。 2016 年のレビューでは、書式設定オプションの欠如、変更を元に戻すことができないこと、2 つの表示モードしか提供しないインターフェイスが長いメモの処理でどちらも好まれなかったことが批判されました。しかし、Google Keep は、ユニバーサル デバイス アクセス、他の Google サービスとのネイティブ統合、光学式文字認識によって写真をテキストに変換するオプションなどの機能で賞賛を受けました。

ウェブサイト: google.com

