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Boleto Simples

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boletosimples.com.br

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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるBoleto Simplesのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

領収書を自動化すれば、請求のことは忘れられます。 Boleto Simples は、企業が必要とするパーソナライゼーションのレベルで財務自動化を 10 年以上提供してきた堅牢なオープン バンキング プラットフォームです。当社は、お客様のシステムを銀行と統合し、入金の成功を監視する際に最初から支援します。

ウェブサイト： boletosimples.com.br

免責事項：WebCatalogはBoleto Simplesによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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