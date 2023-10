Tic Tac Toe è un puzzle game per due giocatori, chiamati "X" e "O", che a turno segnano gli spazi in una griglia 3×3. Vince la partita il giocatore che riesce a posizionare tre rispettivi segni in una fila orizzontale, verticale o diagonale. C'è anche la possibilità di giocare con il giocatore singolo e il dispositivo giocherà con te. Anche multiplayer significa Umano contro Umano. Puoi giocare a giochi puzzle gratuiti con i tuoi amici e parenti. TicTacToe è giocabile sia sul tuo desktop che sul tuo cellulare! Usa il mouse per spostare i pezzi. Fai clic con il tasto sinistro o tocca per interagire.Tic Tac Toe è stato creato da Playtouch!TicTacToe è giocabile sia sul desktop che sul tuo cellulare su Poki gratuitamente: TicTacToe

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TicTacToe. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.