WaveBasis è una piattaforma software basata sul web per l'analisi tecnica e il rilevamento automatico dei modelli di onde di Elliott. Vanta una collezione innovativa di strumenti esclusivi, appositamente studiati per analisti e trader di onde, e dispone di un sofisticato motore di riconoscimento dei modelli per determinare automaticamente conteggi di Elliott Wave validi e ad alta probabilità. I nostri esclusivi strumenti intelligenti e il potente scanner del conteggio delle onde aiutano a identificare potenziali opportunità di trading a basso rischio e a sbloccare le chiavi per la gestione del rischio basata sui modelli di prezzo, il tutto in tempo reale. Che tu conti le onde manualmente o ti affidi all'automazione del conteggio delle onde, non è mai stato così facile e veloce sfruttare la potenza delle onde di Elliott nel tuo trading... il tutto con grafici pluripremiati e di livello professionale integrati direttamente.

Sito web: wavebasis.com

