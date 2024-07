Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Vivid su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Vivid è un editor visivo integrato nel browser basato sull'intelligenza artificiale che semplifica lo stile e lo sviluppo web. Aiuta sviluppatori e progettisti a risparmiare tempo generando automaticamente codice per il primo 80% di un'app Web e fornendo strumenti di styling per il restante 20%. Con Vivid, gli utenti possono modificare qualsiasi parte della propria app Web direttamente dal browser e visualizzare in anteprima gli stili senza dover indovinare. La generazione di codice basata sull'intelligenza artificiale produce ogni volta codice pronto per la produzione, garantendo precisione e qualità. Vivid presenta inoltre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che consente agli utenti di modificare componenti, ispezionare elementi e apportare modifiche di copia e stile senza dover toccare il codice. Con Vivid, sviluppatori e designer sono in grado di dedicarsi al lavoro che conta senza perdere tempo in lavori impegnativi, risparmiando tempo e diventando più produttivi.

Vivid

Sito web: vivid.lol

