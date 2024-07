Unlearn.ai offre uno strumento basato sull'intelligenza artificiale noto come "Digital Twins" che mira a rivoluzionare la ricerca clinica. Lo strumento offre assistenza negli studi clinici in diversi campi medici, dalle neuroscienze all'immunologia fino alle malattie metaboliche. I gemelli digitali, essenzialmente, sono modelli complessi che prevedono la potenziale salute futura dei pazienti. Lo strumento funziona raccogliendo i dati di base di un partecipante, eseguendo questi dati raccolti attraverso un modello di intelligenza artificiale che è stato addestrato su dati storici e creando il "gemello digitale". Questo strumento ha una duplice funzionalità in cui può sia migliorare gli studi in fase iniziale, migliorando la capacità di osservare gli effetti del trattamento senza aggiungere altri pazienti, sia accelerare gli studi in fase avanzata, riducendo i tempi di arruolamento poiché richiedono meno pazienti per ottenere lo stesso risultato potere dei tradizionali progetti di sperimentazione clinica. Un'altra caratteristica di "Digital Twins" è la sua capacità di fornire punteggi prognostici per ciascun paziente in uno studio clinico randomizzato. Ciò aumenta la potenza dell'analisi rispettando le linee guida della Food and Drug Administration statunitense e dell'Agenzia europea per i medicinali. Questi "gemelli" di pazienti vengono utilizzati soprattutto nei TwinRCT, studi ad alta potenza con gruppi di controllo più piccoli, che aumentano la probabilità che i pazienti ricevano il trattamento sperimentale. Questo strumento si propone come un aiuto innovativo e significativo negli studi clinici e nella fornitura di medicina personalizzata.

Sito web: unlearn.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Unlearn. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.