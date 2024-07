BOS è una piattaforma low-code/no-code che consente agli sviluppatori e alle aziende di creare e distribuire applicazioni Web in modo rapido e semplice, senza richiedere una vasta esperienza di codifica. Con UBOS, gli utenti possono integrare perfettamente API come ChatGPT, Dalle-2 e Codex di OpenAI e persino utilizzare modelli ML personalizzati. Possono anche creare client di amministrazione personalizzati e funzionalità CRUD per gestire in modo efficace vendite, inventario, contratti e altro ancora. Inoltre, UBOS consente agli utenti di creare dashboard dinamici che trasformano i dati in informazioni fruibili e alimentano l'innovazione per il proprio business. Consente inoltre agli utenti di creare facilmente chatbot per migliorare l'assistenza clienti e creare una vera esperienza omnicanale con molteplici integrazioni. La piattaforma cloud all-in-one di UBOS combina strumenti low-code/no-code con tecnologie all'avanguardia per rendere le applicazioni web scalabili, sicure, e facile da gestire. I suoi strumenti includono un generatore di flusso Node-Red low-code/no-code per integrazioni ed ETL, un generatore di interfaccia utente Appsmith per strumenti interni, un editor di interfaccia utente estesa di UBOS.tech, uno strumento di database senza codice come Airtable e molto altro ancora. . UBOS fornisce anche una funzione AI Creator per la creazione di widget dell'interfaccia utente con ChatGPT, un gestore di distribuzione per CI/CD e modelli di app per creare o installare app composite. UBOS dispone di uno spazio di lavoro che funziona come un unico spazio per gestire strumenti e servizi. UBOS aiuta inoltre le aziende a ottimizzare le proprie operazioni, ridurre i costi e promuovere la crescita con soluzioni cloud low-code. La velocità, la sicurezza e la scalabilità della piattaforma sono i pilastri di uno sviluppo software di successo. Le sue funzionalità includono un assistente AI basato su modelli di tipo LLM/GPT-3, un ecosistema all'avanguardia di strumenti di sviluppo visivo, operatori in background e servizi di automazione e uno spazio di lavoro di collaborazione senza soluzione di continuità. La soluzione di integrazione avanzata di UBOS si connette a qualsiasi origine dati, si integra con qualsiasi sistema legacy o esterno ed esegue facilmente i processi aziendali. Nel complesso, UBOS è una piattaforma intuitiva e a basso codice che consente agli utenti di creare potenti applicazioni Web con facilità e velocità.

