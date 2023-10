Travis CI è un servizio di integrazione continua ospitato utilizzato per creare e testare progetti software ospitati su GitHub e Bitbucket. Travis CI fornisce vari piani a pagamento per progetti privati ​​e un piano gratuito per open source. TravisPro fornisce implementazioni personalizzate di una versione proprietaria sull'hardware del cliente. La fonte è tecnicamente un software gratuito e disponibile frammentariamente su GitHub con licenze permissive. L'azienda rileva, tuttavia, che l'elevato numero di attività che un utente deve monitorare ed eseguire può rendere difficile per alcuni utenti integrare con successo la versione Enterprise con la propria infrastruttura.

Sito web: travis-ci.com

