Tarta for Companies è uno strumento di ricerca e candidatura di lavoro basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare il processo di ricerca di lavoro. Funzionando come assistente personale al lavoro, Tarta aggrega annunci di lavoro da varie fonti, garantendo una raccolta completa e deduplicata da bacheche di lavoro e siti Web di carriera, aggiornati ogni ora. Questa funzionalità mira a far risparmiare tempo agli utenti e impedire loro di perdere potenziali opportunità. Lo strumento fornisce una piattaforma centralizzata per chi cerca lavoro per esplorare opportunità di lavoro in una vasta gamma di aziende, comprese quelle importanti come Tesla, Amazon e Target. In particolare, il sistema sottolinea l’importanza della tempistica nelle domande di lavoro, consentendo agli utenti di rimanere informati e candidarsi tempestivamente. Tarta interagisce attraverso comandi in linguaggio naturale, consentendo agli utenti di richiedere ricerche di lavoro adatte alle proprie preferenze. Inoltre, lo strumento facilita la comunicazione informando gli utenti sulle opportunità di lavoro rilevanti e offrendo anche assistenza per la pianificazione dei colloqui. Tarta for Companies fa parte del più ampio ecosistema Tarta, rivolto sia alle persone in cerca di lavoro che alle imprese. Mira ad automatizzare e migliorare il processo di ricerca di lavoro, presentando agli utenti opportunità pertinenti in modo efficiente. Lo strumento offre anche un plug-in Chrome/Edge per maggiore comodità e una knowledge base per ulteriore supporto.

Sito web: tarta.ai

