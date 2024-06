Piattaforme di collaborazione visiva - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Le piattaforme di collaborazione visiva sono ambienti versatili basati su cloud progettati per facilitare la comunicazione e la collaborazione del team in tempo reale. Queste piattaforme offrono un quadro ampio e scalabile e una gamma di funzionalità collaborative, tra cui editing simultaneo, lavagna, creazione di diagrammi, condivisione dello schermo, note adesive, commenti, cursori etichettati, chat di testo e conferenze video e audio. Sia i team remoti che quelli co-localizzati utilizzano questi strumenti, sebbene alcune piattaforme siano più adatte per un'impostazione rispetto all'altra. Alcune piattaforme di collaborazione visiva possono richiedere hardware proprietario o sono ottimizzate per sale riunioni con dispositivi touchscreen di grandi dimensioni, mentre altre sono accessibili su qualsiasi dispositivo. La loro flessibilità rende queste piattaforme indipendenti dal settore, consentendo a vari team di utilizzarle per progetti o scopi diversi, come pianificazione di progetti, prototipazione, storyboard e gestione delle riunioni. Mentre alcune piattaforme di collaborazione visiva sono dotate di funzionalità di comunicazione integrate, altre si integrano con software di messaggistica istantanea e videoconferenza aziendali consolidati. Queste piattaforme spesso supportano un'ampia gamma di integrazioni, consentendo agli utenti di allegare file e creare flussi di lavoro all'interno dell'applicazione. Inoltre, molti offrono API per connettersi con altri strumenti nello stack tecnologico di un'azienda.