Software API unificate - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Le API unificate, note anche come API universali o normalizzate, offrono un'unica "meta" interfaccia per interagire con varie applicazioni software all'interno della stessa categoria. Questi strumenti funzionano come un livello di astrazione, gestendo la comunicazione con più applicazioni consolidando e standardizzando le loro API e modelli di dati in un'unica API unificata. I fornitori SaaS sfruttano questi strumenti per semplificare la creazione di integrazioni rivolte al cliente con più applicazioni della stessa categoria, come contabilità, servizi bancari, archiviazione sul cloud, CRM, e-mail, risorse umane, buste paga o sistemi di pianificazione. Questo approccio può ridurre significativamente il tempo e le risorse necessarie per sviluppare numerose integrazioni simili. Ad esempio, un team di prodotto SaaS che mira a integrare i dati dei dipendenti provenienti da vari sistemi HR nella propria applicazione può evitare di creare integrazioni separate per ciascun sistema HR. Possono invece creare un'unica integrazione con un'API HR unificata, che collega la loro applicazione a tutti i sistemi HR desiderati. L'utilizzo di un'API unificata garantisce una progettazione API ottimizzata e un'esperienza coerente per gli sviluppatori.