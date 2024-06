Soluzioni per la sicurezza della catena di fornitura software - App più popolari

Software di simulazione di addestramento in realtà aumentata (AR).

Gli strumenti di sicurezza della catena di fornitura del software forniscono un monitoraggio automatizzato e continuo durante tutto il processo di sviluppo del software. Analizzano il codice sorgente, identificano potenziali rischi per la sicurezza, scansionano codice dannoso e verificano l'autenticità di componenti e dipendenze di terze parti. Proteggere la catena di fornitura del software implica proteggere ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software per garantire l'integrità del prodotto finale. Ciò include la mitigazione delle vulnerabilità e delle minacce che potrebbero compromettere il software. Questi strumenti rilevano anche eventuali tentativi di manomissione durante lo sviluppo o la distribuzione. Garantendo che siano inclusi solo componenti affidabili e convalidati, riducono al minimo il rischio di introdurre vulnerabilità o malware. Le soluzioni di sicurezza della catena di fornitura del software vengono spesso utilizzate insieme a strumenti di analisi del codice statico per identificare e proteggere da potenziali vulnerabilità.