Piattaforme di social network - App più popolari

Le piattaforme di social network consentono a individui e aziende di connettersi tra loro per comunicare e condividere dati, spesso in un forum pubblico. In un social network, gli utenti sono rappresentati da un profilo e si connettono con altri utenti che hanno interessi o background simili o che conoscono nella vita reale. L'accesso alle piattaforme di social network avviene generalmente tramite browser Web o applicazione mobile. Le aziende utilizzano i social network per diversi scopi. Consente loro di costruire e mantenere il proprio marchio condividendo contenuti o promuovendo materiali di marketing. Può essere utilizzato anche per il networking, la pubblicità o anche per il servizio clienti, tra gli altri usi. Le aziende possono utilizzare software di social network in congruenza con software in una o più delle seguenti categorie: gestione dei social media, analisi dei social media, monitoraggio dei social media, pubblicità sui social e servizio clienti sui social.