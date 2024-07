Software Quote-to-Cash - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software Quote-to-Cash (Q2C) supervisiona l'intero percorso di vendita, comprendendo preventivi, ordini di vendita e gestione delle entrate. Le organizzazioni implementano soluzioni Q2C per ottimizzare i flussi di lavoro di vendita, migliorare l'efficienza dei team di vendita e migliorare l'esperienza complessiva del cliente. Sebbene utilizzato principalmente dai reparti vendite, il software Q2C estende la sua utilità ad altre aree funzionali, come l'ingegneria o la progettazione, consentendo la creazione di offerte su misura in linea con le esigenze specifiche dei clienti. I contabili possono anche sfruttare gli strumenti Q2C per monitorare e supervisionare le entrate generate attraverso le transazioni di vendita.