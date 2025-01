Servizi di traduzione automatica - App più popolari - Arabia Saudita

Unbabel

unbabel.com

Unbabel elimina le barriere linguistiche in modo che le aziende possano prosperare attraverso culture e aree geografiche. La piattaforma Language Operations dell'azienda unisce l'intelligenza artificiale avanzata con l'intervento umano, per traduzioni veloci, efficienti e di alta qualità che diventano più intelligenti nel tempo. Unbabel aiuta le aziende a crescere in nuovi mercati globali e rafforza la fiducia dei clienti creando esperienze cliente multilingue più coerenti e di alta qualità attraverso il marketing e il servizio clienti. Unbabel si collega facilmente ai CRM e alle piattaforme di chat più popolari per fornire traduzioni senza problemi all'interno dei flussi di lavoro esistenti attraverso canali di supporto digitale come chat, e-mail o domande frequenti. Tutto questo viene gestito tramite il portale, dove i clienti possono controllare i flussi di traduzione, monitorare parametri chiave come velocità o qualità ed eseguire altre attività per rendere operativo l'uso di lingue diverse nella loro azienda. Con sede a San Francisco, in California, Unbabel collabora con i principali team di assistenza clienti di marchi come Facebook, Microsoft, Booking.com e Uber, per comunicare senza sforzo con clienti in tutto il mondo, indipendentemente dalla lingua che parlano. La sua piattaforma per le operazioni linguistiche include: * Traduzione automatica aumentata * Portale * Canale * Integrazioni * Redattori