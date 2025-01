Servizi di traduzione automatica - App più popolari - Polinesia francese

Intento

Intento crea agenti AI per la localizzazione aziendale utilizzando la traduzione automatica e l'intelligenza artificiale generativa multilingue. Il suo Enterprise Language Hub consente ad aziende come Procore e Subway di offrire esperienze linguistiche coerenti e autentiche in tutti i mercati e segmenti di pubblico. Combina traduzione automatica e modelli di intelligenza artificiale generativa in flussi di lavoro di intelligenza artificiale multi-agente, personalizzandoli in base ai dati dei clienti e integrandoli nei sistemi software esistenti dei clienti per localizzazione, marketing, assistenza clienti e altre funzioni aziendali. Con Intento, i clienti ottengono traduzioni in tempo reale di alta qualità per tutti gli utenti e i membri del team in tutto il mondo. L'Enterprise Language Hub è certificato ISO-27001, garantendo una sicurezza aziendale di alto livello per le soluzioni GenAI nei settori ad alta domanda. Intento offre inoltre assistenza di esperti certificati ISO-9001 per l'impostazione e la manutenzione di modelli MT e AI e perfeziona costantemente questi modelli con nuovi dati e feedback degli utenti.