Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Russia

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai è uno strumento innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale per convertire facilmente qualsiasi testo in audio con voci ultra realistiche. Permette in pochi click di trascrivere il testo in un file audio ma anche di creare podcast e audiolibri accattivanti per il tuo pubblico! Hai un'ampia scelta di voci realistiche, sia maschili che femminili, per incarnare perfettamente la voce del tuo testo. Include più di 900 voci in più di 120 lingue! Le voci vengono generate con gli ultimi progressi nell'intelligenza artificiale, garantendo un suono di alta qualità. Caratteristiche: * Converti testo in audio * Crea podcast dal testo * Crea un audiolibro dal testo * Oltre 900 voci generate dall'intelligenza artificiale * Oltre 120 lingue offerte * Aggiungi più interlocutori * Esporta in file .mp3 e condividi collegamenti * Opzioni di personalizzazione della pronuncia come velocità, tono, volume, modo di pronuncia, ... Con Odio.ai potrai trasformare tutti i tuoi testi in un file audio in un batter d'occhio. Tutto quello che devi fare è copiare/incollare il tuo testo, scegliere le voci che desideri e lo strumento esporterà automaticamente il tuo file audio. Potrai regolare i più piccoli dettagli della pronuncia come i tempi di pausa, la velocità, il tono, il modo di pronunciare le parole,... il che ti permetterà di ottenere rendering realistici per trasmettere tutta l'emozione desiderata nei tuoi testi. Puoi anche aggiungere più interlocutori nello stesso progetto per creare un dialogo dinamico durante la lettura. * Converti testo in audio con l'intelligenza artificiale * Scegli le voci che desideri * Personalizzazione del parlato * Includere più voci in un singolo progetto * Esporta facilmente il file audio generato Odio.ai ti consente grazie alle sue funzionalità di creare e ospitare il tuo podcast. Puoi comporre i tuoi diversi episodi dall'audio dei tuoi testi e condividere facilmente la pagina di hosting. Odio ti dà anche accesso a un feed RSS, se desideri condividere il tuo podcast su un'altra piattaforma. * Crea un podcast * Componi episodi da testi convertiti in audio * Accedi a una pagina di hosting pubblica * Condividi il feed RSS Odio ti permette anche di creare libri in versione audio. Questa funzionalità utilizza anche l'intelligenza artificiale della trascrizione audio per dare vita ai tuoi testi. Puoi comporre la versione audio del tuo libro capitolo per capitolo e condividerla con una qualità audio professionale. Odio ti dà anche la possibilità di aggiungere un pulsante con un link di pagamento sulla pagina pubblica del tuo libro, se ad esempio vuoi condividere solo un estratto o offrire la possibilità di acquistare una versione stampata,… * Crea un audiolibro * Componi capitoli audio da testi convertiti * Usa voci realistiche per leggere i tuoi capitoli * Accedi a una pagina di hosting pubblica per il tuo audiolibro * Aggiungi un pulsante per includere un link di pagamento