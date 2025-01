Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Qatar

Draftsmith

draftsmith.ai

Draftsmith, un assistente di scrittura basato sull'intelligenza artificiale in Microsoft Word, trasforma il modo in cui i professionisti perfezionano i propri contenuti. Supporta in modo esclusivo la fase intermedia cruciale della scrittura, tra la prima bozza e la rifinitura finale, riducendo drasticamente i tempi di revisione. Con strumenti come la riduzione del numero di parole, suggerimenti in linguaggio semplice e assistenza per parlare fluentemente l'inglese, Draftsmith offre suggerimenti a livello di frase per migliorare i contenuti esistenti. Sei al posto di guida. Draftsmith fornisce suggerimenti di frasi solo quando richiesto, garantendo un'esperienza orientata all'utente. Operando in modo sicuro sul servizio Azure OpenAI di Microsoft, Draftsmith rispetta la privacy dei dati, offrendo una soluzione di intelligenza artificiale affidabile ed etica per una scrittura di qualità superiore e revisioni più rapide. Che tu stia perfezionando un testo di marketing avvincente, semplificando una risposta a una proposta complessa o lavorando al di fuori della tua prima lingua, Draftsmith si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro, portando la potenza dell'intelligenza artificiale direttamente in Word, permettendoti di concentrarti sulla creazione di contenuti di impatto, empatici e leggibili. -contenuti amichevoli. Abbraccia uno strumento che comprenda le sfumature della scrittura professionale e rispetti la tua voce unica. Draftsmith è qui per aiutarti a trasformare bozze adeguate in un lavoro eccezionale, anche quando le scadenze sono strette. Ottieni subito la tua prova gratuita di 7 giorni su draftsmith.ai