Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Territori palestinesi

Copyter è un copywriter AI e genera contenuti per marchi, agenti e operatori di marketing. Il software è un'applicazione Web e include modelli o strumenti AI per semplificare il copywriting. Gli utenti possono iniziare inserendo alcune parole su un marchio, un servizio o un prodotto. Copyter può quindi generare copie in più di 37 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e altre. Tutto il contenuto appartiene all'utente, consentendone l'utilizzo per scopi privati ​​e commerciali. La piattaforma di scrittura con intelligenza artificiale offre abbonamenti mensili e pay-per-use. Copyter viene utilizzato principalmente nella creazione di testi per le pagine di destinazione dei siti Web e per le meta descrizioni SEO. È anche adattato per titoli e descrizioni di prodotti per piattaforme di e-commerce, come Amazon. Altri casi d'uso comuni includono annunci PPC (pay-per-click), post sui social media e blog. Il sistema include un controllo integrato di leggibilità e grammaticale per modificare il testo e garantire la qualità del contenuto.