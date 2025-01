Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Papua Nuova Guinea

Twain

twain.ai

Twain è uno strumento di assistente alla comunicazione basato sull'intelligenza artificiale progettato per aiutare a creare e migliorare i messaggi di vendita in uscita. Possiede la capacità di generare messaggi personalizzati con il tono unico dell'utente, in una varietà di forme, da quelle dirette e audaci a quelle creative e casuali. Lo strumento si rivolge a diversi canali e scenari in uscita, facilitando il funzionamento semplice su piattaforme come e-mail o LinkedIn. Fornisce assistenza dall'introduzione ai follow-up fino alle proposte e alle situazioni di rottura. Per stimolare il coinvolgimento, Twain garantisce messaggi guidati dal contesto e orientati agli obiettivi facendo affidamento sul tono, sugli obiettivi, sul contesto e sulla storia. Lo strumento fornisce inoltre suggerimenti in tempo reale per il miglioramento del messaggio, offrendo alternative e miglioramenti granulari. Dalla creazione di solide presentazioni alla creazione di messaggi di follow-up e alla gestione del feedback, Twain semplifica efficacemente il processo di comunicazione di vendita. Riconosciuto per le sue prestazioni nel produrre messaggi chiari e risonanti, Twain offre diversi piani tariffari gratuiti, professionali e personalizzati. È principalmente elogiato dagli utenti per le sue capacità nel migliorare il tono, la struttura e la lunghezza dei messaggi, le caratteristiche di risparmio di tempo e la capacità di funzionare in modo scalabile.